ಮುಂಬೈ : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.



ಕಾಂಬ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅನ್ಯಮನಸ್ಕರಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಅವರು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Sad look at Vinod Kambli’s condition.look what Alcohol & high ego can do .

But I expected @sachin_rt would come for his rescue and try to rehabilitate Vinod Kambli .@imVkohli @RaviShastriOfc @RahulDravidFC #VinodKambli @BCCI @JayShah @SGanguly99 pic.twitter.com/mqlidlKg4I