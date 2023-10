ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ : ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2023 ಪಂದ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.



ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ - ಬಾಬರ್ ಅಝಮ್‌ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊಹ್ಲಿ, ಬಾಬರ್‌ ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್‌ ಅಝಮ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಕಂಡು ಬಂತು.

ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ʼxʼ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಗಡಿ ಮೀರಿದ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.

