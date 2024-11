ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ತಂಡಗಳೂ ಖರೀದಿಸದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, “ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ?” ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ರೂ. 75 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾರನ್ನು ಯಾವ ತಂಡಗಳೂ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀವ್ರ ಬಿರುಸು ಪಡೆದರೂ, ಅಂದೂ ಕೂಡಾ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾರನ್ನು ಯಾವ ತಂಡಗಳೂ ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ, ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸದಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. “ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದ ಮೇಲೆ, ಆತ ಹೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಮೀಮ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Finally, Prithvi Shaw expressing his views with clarity. I guess he will sort out things now. I wish him to bounce back stronger. #IPLauctions2025 pic.twitter.com/xsQ9I44NPM