ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ | ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಗೆ 8ನೇ ಸ್ಥಾನ; ಪದಕವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್
ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ , ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ | PC : X
ಟೋಕಿಯೊ: ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು 84.02 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆದು 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.
ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾದ 90.23 ಮೀಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಾಧನೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಿತು. ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಚೋಪ್ರಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಶರಾಗಿರುವುದು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಗೋಚರಿಸಿತು.
ಈ ಸೋಲು ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಸರಣಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲಾರದೆ ಸೋಲು ಕಂಡರು.
ಭಾರತದ ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ ಈ ಬಾರಿ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸೆತಗಳ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ನ ಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದ ಅವರು 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದರು. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡರೂ, ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಭಾರತೀಯ ಜಾವೆಲಿನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದಂತಾಗಿದೆ.