ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.30: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅ.15ರ ವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸರಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001 ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ 63, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ 50, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ 111, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 72, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 72 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಪಾಳ್ಯ, ಜಯಮಹಲ್, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಭಾರತೀನಗರ, ಕೆ. ಕಾಮರಾಜ್ ವಾರ್ಡ್, ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಹಳೆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಕಸ್ತೂರಿನಗರ, ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಹೊಯ್ಸಳನಗರ, ಹಲಸೂರು, ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಟೌನ್, ವಸಂತನಗರ, ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಾರ್ಡ್, ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್, ಓಕಳೀಪುರಂ ವಾರ್ಡ್, ಗೋಪಾಲಪುರ ಸೇರಿ 63 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಇವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬೈರತಿ, ಹೊರಮಾವು, ಅಗರ, ಚಲ್ಲಾಕೆರೆ, ಬಾಬುಸಾಬ್ ಪಾಳ್ಯ, ಸರೋಜಿನಿ ನಗರ, ಕಲ್ಕೆರೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ಕೆ. ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳತ್ತೂರ್, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಹೂಡಿ, ಬಸವನಪುರ, ದೇವಸಂದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ಕೊತ್ತೂರ್, ವಿಜಿನಾಪುರ, ದೂರವಾಣಿನಗರ, ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ವಾರ್ಡ್, ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರ, ಕಾವೇರಿ ನಗರ, ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಹಗದೂರು, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇರಿ 50 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಇವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿದರಕಲ್ಲು, ನಾಗಸಂದ್ರ, ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಪೀಣ್ಯ, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ, ಸುಬೇದಾರಪಾಳ್ಯ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಅರಮನೆ ನಗರ, ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕೋದಂಡರಾಮಪುರ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವಾರ್ಡ್, ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಾರ್ಡ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಗರ, ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ವಾರ್ಡ್, ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ, ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ ಸೇರಿ 111 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಇವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವಾರ್ಡ್, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕೂರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಾರ್ಡ್, ಚಿಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಯಲಹಂಕ ಉಪಗ್ರಹ ಪಟ್ಟಣ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಅಟ್ಟೂರು, ತಿಂಡ್ಲು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ, ಥಣಿಸಂದ್ರ, ಕೆಂಪಾಪುರ, ರಾಜೀವ್ ನಗರ, ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಸೇರಿ 72 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಗರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ, ಸಾರ್ವಭೌಮನಗರ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಾಕಂಬರಿನಗರ, ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ನಗರ, ಬೈರಸಂದ್ರ ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಬೈರಸಂದ್ರ, ತಿಲಕ್ ನಗರ, ಎನ್.ಎ.ಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಎಸ್.ಜಿ. ಪಾಳ್ಯ, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ವಿಲೇಜ್, ಈಜಿಪುರ, ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ವಾರ್ಡ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಚಿಕ್ಕ ಆಡುಗೋಡಿ, ಮಡಿವಾಳ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಲೇಔಟ್, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಕುವೆಂಪು ವಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 72 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರಲಿವೆ.