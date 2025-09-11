ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದರೂ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ : ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.11: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದರೂ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಮತಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ. ಟೊಳ್ಳಾದ ಮತಾಂಧತೆಯು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗುರುವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಭವ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸಂಸದೀಯ ಸಂಘ(ಸಿಪಿಎ) ಭಾರತ ವಿಭಾಗದ 11ನೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಶತ್ರುವೆಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಗುರುತನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬದಲು ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠರು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂತಹ ಚಿಂತನೆಯು ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಜವಾದ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಔಪಚಾರಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಗೌರವ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯು ಹಗೆತನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ಬದಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದಾಗ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೆ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸದೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳಾಗಿರಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚರ್ಚೆಗಳು ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಸಂಸತ್ತುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಸಿನಿಕತನ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸಂಸದೀಯ ಸಂಘ(ಸಿಪಿಎ) ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಿಚಾರಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಜೀವಂತ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಘನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಸಮಾನತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಡಳಿತದ ನೈತಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಷಯವು ‘ಶಾಸಕಾಂಗ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳು: ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು’. ಇದು ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ವಿಚಾರಶೀಲ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ ವಾದಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಭಾಷಾ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಒಕ್ಕೂಟವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮಾನತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಿ. ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿಸಲು, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಸಲು ಆಳವಾದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.