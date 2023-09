ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (ಇಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್) ಶುಕ್ರವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸೌರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಿಷನ್ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್-1ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಭೂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಮಿಷನ್ ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂಜಾನೆ 2.15ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದೀಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ 256 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ * 1,21,973 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮರೀಷಿಯಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಬ್ಲೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ದಹನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಫಿಜಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಭೂಬಂಧಿತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ವೇಗ ಪಡೆಯಲು ಐದು ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್-1 ಉಡಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಟಿಎಲ್ಐ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 110 ದಿನಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಟಿಎಲ್ಐ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಎಲ್1 ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್-1 ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

Aditya-L1 Mission:

The fourth Earth-bound maneuvre (EBN#4) is performed successfully.



ISRO's ground stations at Mauritius, Bengaluru, SDSC-SHAR and Port Blair tracked the satellite during this operation, while a transportable terminal currently stationed in the Fiji islands for… pic.twitter.com/cPfsF5GIk5