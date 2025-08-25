ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು’ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು : ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.25: ಇಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಗರಕ್ಕೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಧಕರಿಗೆ ‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಮಹಾನಗರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ, ಹಸಿರು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಗರದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ನಾಗರಿಕರ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳು, ಸೇವೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಾಧಕರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಆಶಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಎಸ್.ಜಿ.ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ವರ್ಷದ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಹಾಯಕ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್(ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಎಚ್.ಎಲ್.ಪ್ರಭಾಕರ, ವರ್ಷದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಆರ್.ನಾಯರ್, ವರ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ದೇಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪಿ.ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್, ಎವಿಎಎಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅನಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ.ರವೀಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.