ಕಲಬುರಗಿ | ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ - ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಕಲಬುರಗಿ : ಇಂದು (ರವಿವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಹಾಗೂ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪರ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನದಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರ ಒಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 24ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಕೀಲ ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಚಾರ್ಯ ಕಡಲೂರು ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪರ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.