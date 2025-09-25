ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಥಾಪನೆ : ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ (94) ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗುರುವಾರ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತಿಯ ಕೃತಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.
ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಭೈರಪ್ಪ, ಜ್ಞಾನಪೀಠಕ್ಕೂ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೂ, ಭೈರಪ್ಪ ನಂಬಿದ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ದರಾಗಿ ಬರೆದವರು. ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದವರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯವಲ್ಲ, ಓದುಗರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಹ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಹಿತಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಭೈರಪ್ಪ ಜನಪ್ರಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.