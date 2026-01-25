ʼಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ TO ಪದ್ಮಶ್ರೀʼ: ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಕೆ ಗೌಡರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗೌರವ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಬಹುಪಾಲನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಪಾಂಡವಪುರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಪಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅವರಿಗೆ 2026ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಂಥ ಪಾಲಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂಕೆ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 75 ವರ್ಷ.
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಕೆ ಗೌಡರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ‘ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ’ (ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮನೆ) ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, ಓದುಗರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಅಂಕೆ ಗೌಡರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಂಡವಪುರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಪಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವರೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕವೇ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹಣವನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನಕುರುಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಂಕೆ ಗೌಡರು, ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ಅವರು 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ ಇಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 1832ರ ಹಿಂದಿನ ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು, ಬಹು ಭಾಷೆಗಳ 5,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಿಘಂಟುಗಳು, ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಅಪರೂಪದ ವಿದೇಶಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂಕೆ ಗೌಡರ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು, 35,000 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, 2,500 ಕನ್ನಡ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕುರಿತು 2,500 ಬರಹಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕುರಿತು 2,500 ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಬೈಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಆದಾಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಕೆ ಗೌಡರು ಇದುವರೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹ), 2014ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2011ರಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹಾಗೂ 2009ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಾರಿಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ.