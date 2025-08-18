ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ: ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಕಾರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (Photo: PTI)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ (ಪೋಕ್ಸೋ) ಕಾಯ್ದೆಯು ಬಾಲ್ಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು 'ಲಿಂಗ ತಟಸ್ಥ ಕಾಯ್ದೆ'ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ನೆರೆಮನೆಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ಪಾಲಕರ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದು ಕೋರಿ 52 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏನಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಳಂಬವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅರ್ಜಿದಾರೆಗೆ 48 ವರ್ಷ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕನಿಗೆ 13 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಸಂತ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದೂ ಬಲವಂತದ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು ಎಂಬ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಲಿಂಗ ತಟಸ್ಥ ಕಾಯ್ದೆ:
ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯು ಪ್ರಗತಿಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಬಲವಂತದ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಸಂಭೋಗ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಪರಾಧ ಹಲವು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದು, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಲಿಂಗ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣವೇನು?
ಸಂತ್ರಸ್ತನ ತಾಯಿ 2024ರ ಜೂನ್ 26ರಂದು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ, ನೆರೆಮನೆಯ 52 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ 13 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪುತ್ರನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ 2020 ಮೇ 1ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ, ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಆರೋಪಿತ ಮಹಿಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.