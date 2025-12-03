ರಾಜಭವನ ಇನ್ನೂ ‘ಲೋಕ ಭವನ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ರಾಜ ಭವನ-ಕರ್ನಾಟಕ’ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ‘ಲೋಕ ಭವನ-ಕರ್ನಾಟಕ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ರಾಜಭವನಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಲೋಕಭವನ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ರಾಜಭವನದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜಭವನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ‘ಲೋಕ ಭವನ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ರಾಜಭವನದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಂವಹನಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರು ‘ಲೋಕ ಭವನ-ಕರ್ನಾಟಕ’ ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು, ಲೆಟರ್ಹೆಡ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ‘ರಾಜಭವನ’ ಎಂಬುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಈ ಭವನಗಳನ್ನು ‘ಲೋಕಭವನ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.