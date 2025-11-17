ದೇಶವನ್ನು ಜನರ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು : ಶಿವಸುಂದರ್
ಬೆಂಗಳೂರು : ದೇಶವನ್ನು ಜನರ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ‘ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' (ಎಸ್ಐಆರ್)ಅನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಕಣಕಾರ ಶಿವಸುಂದರ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿಭವನದಲ್ಲಿ ‘ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ’ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ-ಮಂಥನಾ ಸಮಾವೇಶ’ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲ. ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿ, ಬಿಡಲಿ, ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟವು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
‘ವೋಟ್ ಚೋರಿ’ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿವೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮತಗಳ್ಳತನವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಸೋತ ಕಾರಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಿವಸುಂದರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ, ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಭಿತ್ತಿ, ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜಕಾರಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತಗಳ್ಳತನದ ಜೊತೆಗೆ ಮತೀಯ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ದೇಶದ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
1950ರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು 1960ರ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಅರ್ಹರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕತ್ವ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ದಿಢೀರನೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈಗ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜನಗಣತಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಹುಭಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಮತದಾರರು ಎಂದು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ನಿಯಮ ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ನೇಮಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಯಮ. ಆದರೆ, ತಮಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿರೋಧಪಕ್ಷಗಳಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿರೋಧಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಸುಂದರ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಪರಕಾಲ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಓಬಾಮ ಆಡಳಿತದ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞ ಮಾಧವ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರೀಶ್ ನರಸಪ್ಪ, ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ತಾರಾರಾವ್, ನಮ್ಮ ಓಟು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಭಿಯಾನದ ಮಾನವಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ನೂರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.