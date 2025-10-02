ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ
PC: x.com/IndiaToday
ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.2 : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 80,79,919 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 10,61,556 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,04,795, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1,40,660, ಬೀದರ್ 1,88,103, ಚಾಮರಾಜನಗರ 1,65,835, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 2,01,136, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 1,97,062, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 3,00,210, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 2,18,815, ದಾವಣಗೆರೆ 3,20,438 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,83,448, ಗದಗ 2,00,554, ಹಾಸನ 3,44,723, ಹಾವೇರಿ 3,25,078, ಕಲಬುರಗಿ 3,35,816, ಕೊಡಗು 73,084, ಕೋಲಾರ 2,43,556, ಕೊಪ್ಪಳ 2,48,423, ಮಂಡ್ಯ 3,30,249, ಮೈಸೂರು 3,86,913, ರಾಯಚೂರು 2,53787, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 2,99,725, ತುಮಕೂರು 4,33,687, ಉಡುಪಿ 1,30,724, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 1,92,076, ವಿಜಯನಗರ 1,91,085, ವಿಜಯಪುರ 2,89,353 ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,43,003 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗವು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.