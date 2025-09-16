ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಸೌಜನ್ಯಳ ಮಾವ ಪುರಂದರ ಗೌಡ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ?
ಬೆಂಗಳೂರು : ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಶವಗಳ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಲು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (ಎಸ್ಐಟಿ) ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಪುರಂದರ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ತುಕಾರಾಂ ಗೌಡ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಬಿ.ಎನ್. ಜಗದೀಶ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ) ಮುಂದೂಡಿತು.
2012ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ 17 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೌಜನ್ಯಳ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಮಾವ ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ "ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಗೂಢ ಸಾವುಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ ಸರಣಿ" ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ತುರ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಜನ್ಯ ಅವರ ಮಾವ ಪುರಂದರ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ತುಕಾರಾಂ ಗೌಡ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ (ಪಿಐಎಲ್), ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ರಹಸ್ಯ ಸಮಾಧಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಳಿವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (ಎಸ್ಐಟಿ) ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅರ್ಜಿಯು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು, ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು.
ರಹಸ್ಯ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಆರೋಪವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ, ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಏಕೈಕ ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ನನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
"ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಿವೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ. ಸೌಜನ್ಯಳ ಘೋರ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಿಂದಾಗಿಯೇ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರು (ಎಫ್ಐಆರ್ 39/2025) ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 1995 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಲೆಯಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅನೇಕರ ಶವಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೂಳಲು ತನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಆ ಶವಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೂಳದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೂಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ" ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. 12 ರಿಂದ15 ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯ ಮೃತದೇಹ, ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಮುಖ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೂಳಲಾದ ಮೃತದೇಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರಾರು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ .
ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ 2014ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಈಗ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಅದರ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ನಂತರ, ಸರಕಾರ ಜುಲೈ 19ರಂದು ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪ್ರಣಬ್ ಮೊಹಾಂತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿತು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುವ ದಿವಂಗತ ಸೌಜನ್ಯಳ ಮಾವ ಪುರಂದರ ಗೌಡ ಕೂಡ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು, ಅವರು 'ತಾವೇ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ' ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು, ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಸ್ಐಟಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಈ "ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ" ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ (ಅಗೆಯುವಿಕೆ) ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ತನಿಖೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಒಬ್ಬ 'ಕೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್' (ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು) ನನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅರ್ಜಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮನವಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯ (ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು) ಬಲವಾದ ಆಧಾರವಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ "ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆಯ ಹಕ್ಕು" ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "ಮೃತರ ಘನತೆ"ಯ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಹಸ್ಯ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶವಗಳಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಿಸಿದ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು "ಆಳವಿಲ್ಲದೆ ಹೂಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭಾಗಶಃ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಈ ಅರ್ಜಿಯು ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೆ, ಎಸ್ಐಟಿಗೆ "ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ" ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ "ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ" ಮಣಿಯದೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.