ಭಾಗ-1

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೈವಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಘಪರಿವಾರ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿಯ ರಾಮಮಂದಿರದ ಹವಾ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಮಮಂದಿರವಾದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ದೈವ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಅಮಾಯಕ ಹಿಂದೂಗಳು ಮನೆಮನೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಂಚುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ.ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು:

ಮಸೀದಿಯ ಕೆಳಗೆ ರಾಮಮಂದಿರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಸೀದಿಯ ಕೆಳಗೆ ದೊರಕಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳು ಕತೌನಿ ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಅಥವಾ ಜೈನ ಅಥವಾ ಶೈವ ಸ್ಥಾನವೂ ಆಗಿರಬಹುದೇ ಹೊರತು ರಾಮಮಂದಿರವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲೆಂದೇ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲ. ಮಸೀದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಶೇಷಗಳ ಕಾಲಮಾನ 12ನೇ ಶತಮಾನ. ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ಕಾಲಮಾನ 16ನೇ ಶತಮಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಡುವಿನ 400 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿರಬಹುದು. ಇವಿಷ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ತರ್ಕ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಮಸೀದಿಯಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲು ಮಸೀದಿ ಕೆಡವಿದವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವ ಕರಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಆಗಿದೆ.

ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ಮಸೀದಿ ಕೆಡವಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧರ್ಮವನ್ನು, ಸಂಘಿಗಳ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದರ ಪ್ರತೀಕಾರ ಎಂಬ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಂಘಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ- 2024ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ

ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಕುತಂತ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ರಾಮಭಕ್ತಿಯ ನಶೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕಾರಿ ಕೋಮುವಾದದ ನಶೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ 2024ರ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ನಂತರದ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 2024ರ ಜನವರಿ 22 ರಂದು ನಡೆಯುವ ರಾಮಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಘಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೋಮುವಾದಿ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಚಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ರಾಮಮಂದಿರದ ಹಿಂದಿರುವ ಉಗ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದ್ವೇಷ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಜಾತಿವಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಜನವಿರೋಧಿ ಫ್ಯಾಶಿಸಂ ಅನ್ನು ಜನರೆದುರು ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದರ ಆತ್ಮವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಯ ಹಿಂದುತ್ವವಾದವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಮೋದಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಶಂಕರಚಾರ್ಯರ ವಿರೋಧ!

ಆದರೆ ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಮಮಂದಿರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸನಾತನವಾದಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರೋಧದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಕೋಮುವಾದ ವಿರೋಧವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು.

ಪುರಿಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಜೋಷಿ ಮಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವು:

ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ದೇವರ ದೇಹವಿದ್ದಂತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಖರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದೆ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ. ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುವುದು ಉಚಿತ. ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕಾಲ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಮುಖ್ಯ. ಜನವರಿ 22ರಂದು ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಮಹೂರ್ತವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗುವ ಒಂದು ಅಂಶವಿದೆ.

ರಾಮನವಮಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ

ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನ್ನು ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ರಾಮನವಮಿ ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೆಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಕಾಯದೆ ಇಷ್ಟು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೆ ಜನವರಿ 22ರಂದೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅಸಮಾಧಾನವೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯವಿಷ್ಟೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಮನವಮಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 17ಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಘೊಷಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ, ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲೀ, ಈಗಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಜನವರಿ 22ರಂದು ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಜೋಶಿ ಮಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲೇ ಮಹೂರ್ತವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪಂಡಿತರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಧರ್ಮದ ಮುಸುಕಿನ ಕೀಳು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜ.

ರಾಮಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ

ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರದ ಸನಾತನವಾದಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ‘‘ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರವು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೈವರಿಗೆ, ಶಾಕ್ತರಿಗೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ’’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಜನವರಿ 22ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಇದೇ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ರಾಮಾನಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಾ ರಾಮಾನುಜ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರ ಭಾರತದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಸಲಿಯತ್ತಿದು. ಇದು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಮಾನಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ‘ಹಿಂದೂ-ಒಂದು-ಬಂಧು’ ಎನ್ನುವ ಬಿಜೆಪಿ ಘೋಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಸೋಗಲಾಡಿತನದ್ದು ಎಂದು ಕೂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಯಲುಪಡಿಸಿದೆ.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿ ಹೌದು. ಇವುಗಳು ಸಂಘಪರಿವಾರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಶಂಕರರ ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿಯಷ್ಟೇ, ಆರೆಸ್ಸೆಸ್‌ನಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಯ ಸನಾತನ ತಾರತಮ್ಯವಾದಿ ನಿಲುವುಗಳಿಲ್ಲವೇ?

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಉಗ್ರ ಸನಾತನ-ಹಿಂದುತ್ವ

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸನಾತನವಾದಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಯ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಯಾಗಿವೆಯೆಂದೂ ಗಮನಿಸಿ:

-ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಳಂಕ ನಿವಾರಣೆಯೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮಂದಿರವಿತ್ತೆಂದು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಾದಿಸಿದ ಮಹಾಶಯರುಗಳು ಇವರುಗಳೇ..

-ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವು 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲ ಎಂದೇ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಮಂದಿರವಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್‌ನ ಪರಮ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳು ‘ಧರ್ಮವಂತರು’ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳೂ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

-ಹಿಂದೂಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಶೃತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಾ ಸಂಕರಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಹಾಗೆ ಸಂಕರಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ತಮ್ಮಂಥ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮನುಸ್ಮತಿ ಆಧಾರಿತ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಪೋಷಣೆ.

-ಜೋಶಿ ಮಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ‘ದಿ ವೈರ್’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕರಣ್‌ಥಾಪರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರದಂತೆ, ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯಾವುದೇ ಲಜ್ಜೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

-ಪುರಿಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ‘‘ಜನವರಿ 22ರಂದು ಮೋದಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕೇ’’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಥಾತ್ ಮೋದಿಯವರ ಜಾತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂಬ ಮನುವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸನಾತನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಶೃತಿಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದೇ ಹಿಂದುತ್ವ ಎಂದು ಗದರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊನ್ನೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆಗ ಧರ್ಮ ಸಂಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೂ ಮೋದಿಯ ಟೀಕಾಕಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಾಂಕಿತರಾದ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ?

ಜೋಷಿ ಮಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 2014ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯ ದಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣುಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಂಕರ, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸನಾತನಾವಾದಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಧರ್ಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ ವಿನಾ ಮಸೀದಿ ಕೆಡವಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಧರ್ಮ ಎನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸನಾತನವಾದವು ಅಥವಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗಳ ಸಂಕರ ವಿರೋಧಿ ತತ್ವಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀಯ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗವೇ ವಿನಾ ಅದರ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ ಸನಾತನವಾದಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೂ ಎದುರಾಗಿರುವ ವೈರುಧ್ಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಎದುರಾಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೈರುಧ್ಯ ಅಷ್ಟೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದದ್ದೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸನಾತನವಾದಿಗಳ Ideological Hinduismವು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ Political Hindutvaದ ಅಂತರ್ಗತ ಭಾಗ. ಅವರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಏರ್ಪಡುವ ಇಂತಹ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾದ ವೈರುಧ್ಯಗಳೆಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಉಗ್ರ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಾರದು. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಮಮಂದಿರವನ್ನು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?

ಇದೇ ಬಗೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾಕಾರಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮಮಂದಿರವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಕೆಡವಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯಿರುವ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೋದಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮುಠ್ಠಾಳರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹಲವು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವೆಷ್ಟು? ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ.

ಕೆಲವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ :

- ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಸಂಘಿ ದುರುಳರು ಕೆಡವಿದ ನಂತರ ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಸರಕಾರ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಇದ್ದ 2.7 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 70 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ THE ACQUISITION OF CERTAIN AREA AT AYODHYA ACT, 1993, ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಇದ್ದ ಜಾಗವು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರಕಾರಗಳ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು.

2019ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಪು ಬರುವ ತನಕ (https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1915/3/A1993-33.pdf) ಅಸಲು ವಿವಾದ ಇದ್ದದ್ದು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಇದ್ದ ಜಾಗವಾದ 2.7 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಒಡೆತನ ಯಾರದ್ದು ಎಂಬುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ದಾಖಲೆಗಳು, ಭೂ ಒಡೆತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಭೂ ಒಡೆತನದ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅದನ್ನು ಜಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಐತಿಹ್ಯದ ವಿವಾದವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಸೀದಿಯ ಕೆಳಗೆ ರಾಮಮಂದಿರವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೆಡವಿಯೇ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಆ ಜಾಗದ ಒಡೆತನ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಅನ್ಯಾಯದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.