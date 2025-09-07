ನೇಪಾಳ ಆಧುನಿಕವಾದುದರ ಹಿಂದೆ
ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಒಂಟಾ, ರಾಣಾಗಳ ಪತನದ ನಂತರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ರೂಪಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ‘ನೇಪಾಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಷತ್’ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೇಪಾಳಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಭಾಗಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಗತಕಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರ ಹಿಂದಿತ್ತು.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾದ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ನನ್ನಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಭಾರತೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವಾಗ ಪಶ್ಚಿಮದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧ್ರುವಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಂಥ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅಂಥವೇ ಆಗಿವೆ.
ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಈ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನನ್ನ ಪಾಲನೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನನಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ದೇಶ ನೇಪಾಳ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನ ತವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ಗೂರ್ಖಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಗೂರ್ಖಾಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೇನಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‘ಗೂರ್ಖಾ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಮೂಲತಃ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದವರು.
ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇಪಾಳಿ ಪ್ರಭಾವವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಓದಿದ ಶಾಲೆಯನ್ನು 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ರಾಣಾಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವು ಗಾಧಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ನೇಪಾಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಸಾಹತು ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾ ಹೀರೋ ನೇಪಾಳಿ ಮೂಲದ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ರಾಮ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಚೆಟ್ರಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆಸಲು ಕೋಲ್ಕತಾದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ನಾನು ವಯಸ್ಕನಾದಂತೆ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನೇಪಾಳಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೂಶ್ ಒಂಟಾ, ಲೋಕರಂಜನ್ ಪರಾಜುಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಲೀಚ್ಟಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಚೌತಾರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ Nepal in the Long 1950 ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನದಿಂದ ನೇಪಾಳಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಣಾಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳವು ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಶ್ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಪ್ರಬಂಧವು ತಿಲೌರಿ ಮೈಲಾಕೊ ಪಸಲ್ ಎಂಬ ಚಹಾ ಹಡಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೇಪಾಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭಾವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಂತು. ಎರಡು ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೇಪಾಳಿ ಸೈನಿಕರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲೂ ತಂದರು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಹಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯವರಿಗೆ, ಕೆಫೆ ಮಾಹಿತಿ, ಸಂವಾದದ ತುಣುಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ, ಅದು ತಿಂಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟಗಳ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ‘‘ನಾವು ಸಿನೆಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ’’ ಎಂದು ಆ ಆಟಗಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ (ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದವು).
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕಠ್ಮಂಡು ಕಣಿವೆಯ ಇತರ ಊಟದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ತಿಲೌರಿ ಮೈಲಾಕೊ ಪಸಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಹೋದರರು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮೀಯರಾಗಿರುವುದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ವಂದನಾ ಗ್ಯಾವಲಿಯವರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಬಂಧವು, 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ನೇಪಾಳಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಬರೆದಂತೆ, ನೇಪಾಳವು ಈಗ 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ಭಾರತದಂತೆಯೇ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಏಶ್ಯ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತೆ ನೇಪಾಳವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸ್ತೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪರ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
(ಗ್ಯಾವಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ವಿಕಾಸ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.)
ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಒಂಟಾ, ರಾಣಾಗಳ ಪತನದ ನಂತರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ರೂಪಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ‘ನೇಪಾಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಷತ್’ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೇಪಾಳಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಭಾಗಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಗತಕಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅದರ ಹಿಂದಿತ್ತು.
ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜರ್ನಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕೀಯವಿತ್ತು. ಅದು ಜರ್ನಲ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: ‘ದೇಶದ ಹಳೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೇಪಾಳದ ಹೊಸ ಯುಗವು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಘನತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾಲದವರೆಗಿನ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ, ಪೂರ್ವಜರ ಸಾಧನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.’
ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಟಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ಲೋಕರಂಜನ್ ಪರಾಜುಲಿ ನೇಪಾಳದ ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ತ್ರಿಭುವನರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಪಾಟ್ನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ತ್ರಿಭುವನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆಗ ನೇಪಾಳಿ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು: ‘‘20ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳವು ನಮ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಗುಲಾಮಿ ಅನುಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಸಹ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳವು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.’’
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಯುಎಸ್ ನೆರವು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಠ್ಮಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ರಶ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಬಂಧಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ; ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಆರ್ಕೈವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಆಧುನಿಕ ನೇಪಾಳದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದುಬಂತು ಮತ್ತು 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪುಟವನ್ನು (ಅಥವಾ ಸಂಪುಟಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು) ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತಾ, ದಿಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಈ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಫೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೇಪಾಳಿ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳ ಕುರಿತು ಒಂಟಾ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಆ ಪ್ರವರ್ತಕ ಬಾಂಬೆ ಜರ್ನಲ್, ‘ಇಕನಾಮಿಕ್ ವೀಕ್ಲಿ’ಯ (ನಂತರ ‘ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ’ಯಾಗಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿತು) ಇತಿಹಾಸವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ತ್ರಿಭುವನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಐಐಟಿಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧಿತ ಪುಸ್ತಕ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ರಾಯಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಶ್ಯನ್ನರ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವು ಈಗ ತಾಜ್ ಮತ್ತು ಒಬೆರಾಯ್ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಸರಪಳಿಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಳುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂಥ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ದಯೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ವಾದಿಸಿದ್ದೆ. 1950ರ ದಶಕದ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಆ ವಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕ ಅಂಶವನ್ನು ನೀಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.