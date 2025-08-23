ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಭಾರತವೇ ಬಾಸ್
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಶ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಿಂತ ತಲಾ ಆದಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 137 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯ (ಹಾಗೆಯೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ) ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಬುಲ್ಲಿ ಕೂಡ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೇ 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ‘ವಿಶ್ವಗುರು’ವಾಗಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ, ಸಮಯ ಹೋದಂತೆ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೂ, ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯ.
2017ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರಲು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತಾದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಯಿತು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾಗಿ, ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ದುರಹಂಕಾರವು ಆಟದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಾನು 2022ರ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ‘ದಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್’ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ: ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತವು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ವಾದಿಸಿದ್ದೆ; ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದದಿದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯಯುತ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಆಗಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದೆ.’
ರಾಡ್ ಲಿಯಾಲ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ, ‘ದಿ ಕ್ಲಬ್: ಎಂಪೈರ್, ಪವರ್ ಆಂಡ್ ದಿ ಗವರ್ನನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್’ ಅನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಈ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವ) ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವು. ಈ ಪುಸ್ತಕವು 1909ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಗಣಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಬೆ ಬೈಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಝಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಿಳಿಯರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ದೇಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿಡಬೇಕು, ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ದಯನೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು.
1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ, ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದಾಗ, ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಐಸಿಸಿಯನ್ನು ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಲಿಯಾಲ್ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. 1965ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಯಲ್ಲಿನ ‘ಐ’ ಎಂಬುದು ‘ಇಂಪೀರಿಯಲ್’ ಅಥವಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯಿಂದ ‘ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್’ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1989ರಲ್ಲಿ ‘ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್’ ಪದವನ್ನು ‘ಕೌನ್ಸಿಲ್’ ಎಂದು ಬದಲಿಸಲಾಯಿತು. 2005ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿತು.
ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ನಂತರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ) ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಯಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳಿವೆ; ಅವರು ಭಾರತದ 1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ (ಭಾರತ ಗೆದ್ದ) ಫಲಿತಾಂಶವು ‘ಫಿಕ್ಸ್’ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕ್ರೂರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಲಿಯಾಲ್ ನೋಡುವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಾಂಕ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಅಪರೂಪದ ತಾರ್ಕಿಕ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಯಾಲ್, ‘ಮನೋಹರ್ ಬಹುಶಃ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸಂಕುಚಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತಗಾರ’ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮಗ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಜಯ್ ಶಾ ಅವರ ಉನ್ನತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಯಾಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: ‘ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಐಸಿಸಿ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ’ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರಣಹದ್ದುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೌನ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬಹುಶಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಬ್ಬರದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಎಂಸಿಸಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಟೋನಿ ಗ್ರೆಗ್ ಅವರು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಟಿ.ವಿ. ನಿರೂಪಕ 2012ರ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ, ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದನ್ನು ಲಿಯಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರೆಗ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು ಮೊದಲ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಗ್ರೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಝಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಂಥ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದರು.
ಇದು ಅತಿಯಾದ ಆಶಾವಾದವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಐಸಿಸಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಲಿಯಾಲ್ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವುದು ಕಷ್ಟ: ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಹಸಿವು, ಐಸಿಸಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲ 80 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅವಮಾನಕರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಅಂಶಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯವಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಯ ಶ್ರೀಮಂತರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಉನ್ಮಾದದ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಉಪಖಂಡದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೀಡಿಯೊ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರು ವಿಜೇತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಭಯಾನಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಆಂಡಿ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ನಾಚಿಕೆಗೀಡುಮಾಡುತ್ತದೆ.
1909ರ ತನ್ನ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಐಸಿಸಿ ಒಳಸಂಚು ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನೋಭಾವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೂಪ ಎಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಮೂರು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಆನಂದಿಸುವ ಅದ್ದೂರಿ ವೈಭವ, ಬಿಸಿಸಿಐನ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತ ಎಂದಿಗೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸೂರತ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯೂಝಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಎರಡನೇ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸರಿಸುಮಾರು ಮುಂಬೈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಭಾರತವು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನೇ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
