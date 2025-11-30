ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಮತ್ತವರ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ
ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, 1995ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಡಿದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಅಸಂಭವ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ (ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ) ಬರಹಗಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2025ರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು 1995ರ ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು.
ನಾನು ಓದಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ, ಜಾನ್ ಕಾರ್ಲಿನ್ ಅವರ Playing the Enemy. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ೧೯೯೫ರ ರಗ್ಬಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಗೆದ್ದದ್ದರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ರಗ್ಬಿ, ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾದ ಬಿಳಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾದಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರ ಆಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂಡೇಲಾ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ಅದರ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರ್ಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಮಂಡೇಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ರಗ್ಬಿ ತಂಡದ ಅನಧಿಕೃತ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ ಆದರು. ಆಫ್ರಿಕಾನರ್ ನಾಯಕ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಪಿಯೆನಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾರ್ಲಿನ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ (ನಂತರ ಇನ್ವಿಕ್ಟಸ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಮಾರ್ಗನ್ ಫ್ರೀಮನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು) ದಾರ್ಶನಿಕ ಕಪ್ಪು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಿಳಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ವಿರೋಧಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭದೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವಾದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ) ಗೆದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ (ಸಿನೆಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ) ನೆನಪಾಯಿತು. ಆ ಗೆಲುವು 1995ರ ರಗ್ಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಚಸ್ವಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೂ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಹಂಕಾರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಂತಹ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸ್ವಯಂ-ನೇಮಿತ ‘ಬಿಗ್ ತ್ರೀ’, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡದಷ್ಟು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ ಗೆಲುವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಅವರ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಅವರು-ವಿಭಿನ್ನ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಹನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ - ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ. ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಅರ್ಥವು ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಈಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು, ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬವುಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಜನರು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೀಡಿಯೊದ 23 ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಶಾಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾ ಅವರನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ (ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ) ಜಯ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ (ಅಥವಾ 22 ಗಜಗಳ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ). ಜೊತೆಗೆ ಜಯ್ ಶಾ ಐಸಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು. ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಸಿಸಿಐಯನ್ನು (ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಐಸಿಸಿಯನ್ನು) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ (ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ) ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರ ತಂದೆ.
ಹೀಗೆ ಬವುಮಾ, ಮಾರ್ಕ್ರಮ್, ರಬಾಡ, ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರ ಅಹಂಕಾರಿ, ನೀರಸ, ಸ್ವ-ಉದ್ದೇಶದ ಮಗನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಜಯ್ ಶಾ ಅವರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಆದರೂ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವಮಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. 2012ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಸರಣಿಯನ್ನು (ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೆ) ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 200ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಆತುರದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅವಮಾನಿಸುವ ನಿಲುವು ಬಿಸಿಸಿಐ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇದು ಅವರ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು; ಆದರೂ, ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿಯರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಗೌರವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಥಾಮಸ್ ಮೆಕಾಲೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅವರ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದರು ಮತ್ತು ಬಂದರು, ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕೋಲ್ಕತಾದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಆತಿಥೇಯರಿಗಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಖಚಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧ ರಿಸುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಕ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡಿತು. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಅವರ ಪ್ರೇರಿತ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೀರಿಸಿದರು.
1995 ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಗ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, 2025 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಟಿ 20 ಅಥವಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಇದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ವೇಗಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಅವರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸೋತಿತು ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತವರು ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಫರಾಝ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಅವರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಗೀಳು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂ ಅರಿವುಳ್ಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಹೇಗೆ ಸೋತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ. ಬಿಸಿಸಿಐ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ.
ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. (ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಝಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.)
ಈ ನಡುವೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಬವುಮಾ ಅವರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವವಾಗಿ, ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ನಂತರದ ಯುಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಈ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಘಿI ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ: 1. ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ 2. ಹರ್ಷಲ್ ಗಿಬ್ಸ್ 3. ಹಾಶಿಮ್ ಆಮ್ಲಾ (ಉಪನಾಯಕ) 4. ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ 5. ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ (ನಾಯಕ) 6. ಎ.ಬಿ. ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್) 7. ಶಾನ್ ಪೊಲಾಕ್ 8. ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ 9. ಕೇಶವ ಮಹಾರಾಜ್ 10. ಕಾಗಿಸೊ ರಬಾಡ 11. ಅಲನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ 12 ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಜಾಂಟಿ ರೋಡ್ಸ್