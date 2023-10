ಢಾಕಾ: ಬಾಂಗಾದೇಶದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಟ ಆರು ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.



ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಮುಸ್ತಫಾ ಕಮಲ್ ರಾಝ್ ಮತ್ತು ದೀಪಂಕರ್ ಡಿಪೋನ್ ನಡುವಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಂಪೈರ್ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಶುರುವಾದ ವಾಗ್ವಾದವು ಇತ್ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್‌, ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಟಗಾರರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

Celebrity Cricket League has turned into WWE Royal Rumble.



- 6 people got injured

- Tournament got cancelled before semis



30+ year old male & female adults fighting over boundary & out decision in a ‘friendly’ tournament. pic.twitter.com/FOAxEI00rz