ಗಾಝಾ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಗಾಝಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಲೈವ್ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅಲ್‌ ಜಝೀರಾ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಟ್ಟಟದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ.



ಬಾಂಬ್‌ ಬಿದ್ದ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾದ ದೃಶ್ಯ ವಾಹಿನಿಯ ಕೆಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ವರದಿಗಾರ್ತಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ ನ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿರುಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಗಾಝಾ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಮಾಸ್‌ ಪಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಹಮಾಸ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

