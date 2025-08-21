ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಉಡುಪಿ, ಆ.21: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್ಟಿಇಪಿ)ವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ಹೆಚ್ಎಂ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಕ್ಷಯರೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕಿತ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ವರ್ಧನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಎನ್ಎಎಟಿ), ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಿನ್ನವಾದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಟಿಇಪಿ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾ ಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರ (ಎ.ಎ.ಎಂ) ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎ.ಎ.ಎಂ ಒದಗಿಸುವ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೈಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕ್ಷಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಲೆಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನ್ ಭಾಗೀದಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 176 ನಿಕ್ಷಯ ಮಿತ್ರರು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು, 956 ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಡಿ.ಬಿ.ಟಿ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಯ ಖಾತೆಗೆ 6000 ರೂಗಳನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.