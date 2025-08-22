ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯ ಇ-ಆಫೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಉಡುಪಿ, ಆ.22: ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಇ-ಆಫೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ -ಆಫೀಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆಯು ಇ-ಆಫೀಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಡತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಮೈಲ್ ಐಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಡತಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೂತನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆನೀಡಿದರು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಜನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಸ್ಥಾಯೀ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಂದರ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಂಗರಗಿ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಟಿ.ಜಿ.ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಶ್ಮಿ ಸಿ.ಭಟ್, ಸವಿತಾ ಹರೀಶ್ರಾಮ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್, ಸುಧಾಕರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು.