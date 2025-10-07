ಯುವತಿಗೆ 1.93ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಉಡುಪಿ, ಅ.7: ಟಾಸ್ಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಂಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯಾವರದ ನಿಲೋಫರ್(26) ಎಂಬವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಂ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸದ ಜಾಹೀರಾತು ಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಅಪರಿಚಿತರು ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿ ಅದನ್ನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಹಣ ಹಾಕುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ ನಿಲೋಫರ್, ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,93,000ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ.
