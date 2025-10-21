ಉಡುಪಿ: ಶೇ. 90.66ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ
ಉಡುಪಿ, ಅ.21: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯು ತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿಸ್ತರಿತ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ.90.66ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.89ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,62,093 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ನಡೆಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,67,327 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರವಿವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 222 ಮನೆಗಳ ಜನರ ಗಣತಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾರರು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,09,620 ಮನೆಗಳ ಯುಎಚ್ಐಡಿ (ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು)ಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅ.31ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅ.18ರಂದು ಮುಗಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾ ಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಗಣತಿ ಶೇ.90ನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಶೇ.81ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ 42,522 ಮನೆಗಳ ಯುಎಚ್ಐಡಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 26,623 ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ 27,584 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಶೇ.93.65 ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4632 ಮನೆಗಳ ಯುಎಚ್ಐಡಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾದ 13,422 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 11,788 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಶೇ.97.7 ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ 2880 ಮನೆಗಳ ಯುಎಚ್ಐಡಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.94.52, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇ.93.78, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಶೇ.91.15 ಹಾಗೂ ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.91.87ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12,74,981 ಮಂದಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಗುರಿ ಇದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11,55,869 ಮಂದಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಾಲೂಕುವಾರು ನಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
(ತಾಲೂಕು, ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು, ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆ, ಯುಎಚ್ಐಡಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಶೇಕಡಾವಾರು)
ಬೈಂದೂರು 26,623 246 43 27,584 4632 93.65
ಹೆಬ್ರಿ 13,422 121 04 11,788 2880 97.70
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 51,775 465 20 41,287 12263 94.52
ಕುಂದಾಪುರ 66,678 621 86 56,722 15,664 93.78
ಕಾರ್ಕಳ 58,634 531 15 42,858 16,189 91.15
ಕಾಪು 46,286 403 01 31,981 15,470 91.87
ಉಡುಪಿ 98,675 844 53 55,107 42,522 81.00
ಒಟ್ಟು 362093 3231 222 267327 109620 90.66