ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ: ಶೇ.90.93ರಷ್ಟು ಜನರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ
ಉಡುಪಿ, ಅ.29: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿ ರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿಸ್ತರಿತ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.90.93ರಷ್ಟು ಜನರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.90.14ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 12,74,981 ಮಂದಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ 11,59,375 ಮಂದಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 97.71 ಜನರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ 94.61, ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 94.13 ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 94.09 ಮಂದಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಶೇ.81.53ರಷ್ಟು ಜನರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಶೇ.105 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,62,093 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ನಡೆಯಬೇಕಾ ಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,67,711 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ತಾಲೂಕು ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಗಣತಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾರರು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,12,780 ಮನೆಗಳ ಯುಎಚ್ಐಡಿ (ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು)ಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅ.31ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅ.18ರಂದು ಮುಗಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಗಣತಿ (ಯುಎಚ್ಐಡಿ ಸೇರಿ) ಶೇ.100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವೆ ಈಗಲೂ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ 45,303 ಮನೆಗಳ ಯುಎಚ್ಐಡಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಚ್ಐಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.121.29ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ 109.31, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 108.81, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.103.49, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಶೇ.100.77, ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.102.97ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.102ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಾಲೂಕುವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರ:-
(ತಾಲೂಕು, ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಇಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆ, ಯುಎಚ್ಐಡಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಶೇಕಡಾವಾರು)
ಬೈಂದೂರು 26,623 246 00 27,599 4693 121.29
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 51,775 465 00 41,302 12281 103.49
ಹೆಬ್ರಿ 13,422 121 01 11,791 2880 109.31
ಕಾಪು 46,286 403 01 31,995 15,664 102.97
ಕಾರ್ಕಳ 58,634 531 04 42,897 16,189 100.77
ಕುಂದಾಪುರ 66,678 621 02 56,784 15,770 108.81
ಉಡುಪಿ 98,675 844 22 55,343 45,303 102.00
ಒಟ್ಟು 3,62,093 3231 30 2,67,711 1,12,780 105.08
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರಿತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿವರ:-
(ತಾಲೂಕು, ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಶೇಕಡ)
ಬೈಂದೂರು 1,35,409 1,27,456 94.13
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 1,88,505 1,78,337 94.61
ಹೆಬ್ರಿ 50,532 49,376 97.71
ಕಾಪು 1,46,250 1,34,537 91.99
ಕಾರ್ಕಳ 1,95,388 1,78,322 91.27
ಕುಂದಾಪುರ 2,84,189 2,67,384 94.09
ಉಡುಪಿ 2,74,708 2,23,963 81.53
ಒಟ್ಟು 12,74,981 11,59,375 90.93