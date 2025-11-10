ಕರಾವಳಿಯ 6 ಪುರಾತತ್ವ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿತ ನಿವೇಶನಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ರಹ
ಉಡುಪಿ, ನ.10: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತಲಾ ಒಂದು ಪುರಾತತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರಾತತ್ವ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿತ ನಿವೇಶನಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಉಡುಪಿಯ ಅದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಏಳು ನಿವೇಶನಗಳು ಪುರಾತತ್ವ, ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ತಾಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತುರ್ತು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿತ ನಿವೇಶನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವ, ಶಿರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧಕ ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಮುರುಗೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೊ.ಮುರುಗೇಶಿ ಅವರು ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಪುರಾತತ್ವ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಆರು ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ :
ಅವಲಕ್ಕಿಪಾರೆ :
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡೂರು- ಕುಂಜ್ಞಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆದಿಮ ಕಲಾ (ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್) ನಿವೇಶನವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿವೇಶನವನ್ನು ತಾನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, 2022ರ ಡಿ.26 ಮತ್ತು 27ರಂದು ಇದೇ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರೊ.ಮುರುಗೇಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿವೇಶನ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮತ್ತು ರೇಖಾಕೃತಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಾಲಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಕರಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆದಿಮ ಕಲಾ ನಿವೇಶನವೆಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪುರಾತತ್ವ ನಿವೇಶನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬುದ್ಧನಜೆಡ್ಡು :
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಲ್ಲೂರು ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಆದಿಮ ಕಲಾ ನಿವೇಶನ. ಈ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸಹ ತಾನು 2009ರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರೊ.ಮುರುಗೇಶಿ, 2010ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅ. ಸುಂದರ ಮತ್ತು ತಾನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುದ್ಧನಜೆಡ್ಡು ಭೀಮನಪಾರೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ, ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ರೇಖಾಕೃತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆದಿಮ ಕಲಾ ನಿವೇಶನವೆಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾವಳಿ :
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸಜ್ಞ ದಿ.ಡಾ.ಬಿ.ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದನ್ನು 1982ರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗೂಳಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ತಾನು ಅದೇ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಲ್ಲಿನಾಯುಧಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಕರಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆದಿಮ ಕಲಾ ನಿವೇಶನವೆಂದು ನಾಡಿನಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸಹ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪುರಾತತ್ವ ನಿವೇಶನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬರದಕಲ್ಲು ಬೋಳೆ :
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕರೂರು ಸಮೀಪದ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಸೋಡೆ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ಚೌಗಳೆಯವರು 2024ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾನವರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಗೂ ರೇಖಾಕೃತಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆದಿಮ ಕಲಾ ನಿವೇಶನವೆಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಮಲ್ಪಾದೆ :
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಳ್ಳಿಯ ಮದ್ಮಲ್ಪಾದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಲ್ಮನೆ ಸಮಾಧಿ (ಡೊಲ್ಮನ್) ನಿವೇಶನವನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕಲ್ಮನೆ ಸಮಾಧಿಯಿದೆ. ಈ ನಿವೇಶನ ಆಕ್ರಮ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತೀರಾ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಈ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಿವೇಶನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮೂಡುಕೋಣಾಜೆ :
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡುಬಿದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಡುಕೋಣಾಜೆಯ ಮೋರಿಯರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಲ್ಮನೆ ಸಮಾಧಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು 1970ರಲ್ಲಿ ದಿ. ಡಾ. ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ಟರು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲ್ಮನೆ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇವೆ. ಇದೇ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುಟ್ಟ ಆವಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗೊಂಬೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪುರಾತತ್ವ ನಿವೇಶನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶೀಘ್ರವೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆದಿಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೊ.ಮುರುಗೇಶಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.