ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅವ್ಯವಹಾರ; ಆರೋಪ
ಉಡುಪಿ: 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಕೋಟಾಂತರ ರೂ.ಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಘದ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಭೀಮವಾದ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಂಘಟನೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕರೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದಸಂಸದ ಶೇಖರ್ ಹಾವಂಜೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರೂರು ಹಾಗೂ ಜಯಕರ ನಾಯಕ್ ಕಳ್ತೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಘ, ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ, ಆವರ್ಸೆ, ಕೆಂಜೂರು, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ಕರ್ಜೆ, ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ, ಮುದ್ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಮಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಅ.3ರಂದು ಕೆಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ನೀಡಿರುವ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಯಕರ ನಾಯಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಬವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು. ಇವರು ಯಾವುದೇ ಅಡಮಾನ ಅಥವಾ ಆಧಾರವನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀಡದೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ.ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸಂಘದ ಸಾಲ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲದ ಮಿತಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ಕುಮಾರ್ ಎನ್.ವಿ. ಎಂಬವರಿಗೆ 76.88ಲಕ್ಷ ರೂ., ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಕಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಟ್ಟು ಪಡೆದ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂ.ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ.ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಂಘದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲಗಳ ಪ್ರತಿ 102 ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.93 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಲನ್ನು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಆಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ತಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಜಯಕರ ನಾಯಕ್ ಕಳ್ತೂರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಿತರಿಗೆ ಮನವಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ 2010ರ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಾ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಶೇಖರ ಹಾವಂಜೆ, ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಜಯಕರ ನಾಯಕ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.