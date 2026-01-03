ಅಸ್ಟ್ರೋಗೆ ಎಫ್ಐಎಪಿಯಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಗೌರವ
ಉಡುಪಿ, ಜ.3: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕಲೆಗಳ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಫ್ಐಎಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್(ಎಎಫ್ಐಎಪಿ) ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಎಎಫ್ಐಎಪಿ ಗೌರವವು ಎಫ್ಐಎಪಿ ಗೌರವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಮಾನ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕ್ರಿಯ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪೈಕಿ ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅತಿ ವಿರಳ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವ ತಮ್ಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿವೆ.
Next Story