ತೆಂಗಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ: ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
ಕುಂದಾಪುರ: ತೆಂಗಿನ ಜೊತೆ ಜನರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ. ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಸಿಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಉಡುಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಂಸದ, ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಕೊಚ್ಚಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಪರಸ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪೆನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ’ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ’ ಹಾಗೂ ’ತೆಂಗು ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು.
ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರೈತರು ಹಸಿರು ಶಾಲು ಹೊದ್ದು ಕುಳಿತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ. ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ದಿವಂತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಬುದ್ಧರು. ಪರಿಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಹನುಮಂತ ಗೌಡ ಬಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ತೆಂಗು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನ ತನಕ ತೆಂಗು ಅದರದ್ದೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ತೆಂಗಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದು ದ.ಕ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುವ ತುಮಕೂರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎ.ಗಫೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಾವಳಿಗರ ಬದುಕು-ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.೬೦-೪೦ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ದೊರಕಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಕರು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಭ ನಾಗರಾಜನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೀಜಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಧಕರಾದ ಕೆ.ವಿನೋದ್ ರಾವ್, ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋಳಿಯಂಗಡಿ, ಪ್ರಾಣೇಶ ಹೆಜಮಾಡಿ, ಕವಿತಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಗಿಣಿ ದೇವಾಡಿಗ,ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕೆ.ಬಿ.ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಧನಂಜಯ್, ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವಲಯ ನಿರ್ದೆಶಕಿ ರಶ್ಮೀ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿನಾಯಕ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾಸರಗೋಡು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಕವಿತಾ ಮಿಶ್ರಾ ರಾಯಚೂರು, ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೀಜಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ತಂಡ ರೈತಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕ್ಷಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಉಡುಪಿ ಉಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ವಂದಿಸಿದರು.
ರಫ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಮ: ಗೌಡ
ಕರಾವಳಿ ದ.ಕ. ಉಕ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯತೇಚ್ಚ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಂಗಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲು ತೆಂಗಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯ ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಹನುಮಂತ ಗೌಡ ಬಿ. ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಸಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಯಿಗಳ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಕ್ರಮ. ಎಳನೀರು ಆಧಾರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಧ್ಯತೆ ಸಿಗಲು, ತೆಂಗಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರಹತ್ತುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೊಕೋ ಮಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಕೋ ನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನುರಿತ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ತೆಂಗಿನ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರಫ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ತೆಂಗು ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
‘ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗನ್ನು ನೀರಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನೀರಾ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೀರಾ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಸಚಿವರ ಎದುರು ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ನೀರಾಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ’