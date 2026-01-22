ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಅಮಾಸೆಬೈಲು, ಜ.22: ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜ.21ರಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮಚ್ಚಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಆಯಿಮುಳ್ಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಗುಲಾಬಿ ಬೋವಿ ಎಂಬವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಬದಿ ಮರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮರದ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು, ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಪಾಟನ್ನು ಆಯುಧದಿಂದ ಮೀಟಿ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಪಾವನ್ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಕರಿಮಣಿ ಸರ, 1 ಪವನ್ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್, ಒಂದೂವರೆ ಪವನ್ ತೂಕದ 2 ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು, 5 ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, 2 ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡು, 2 ಚಿನ್ನದ ಜುಮ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 80 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ 90,000ರೂ. ಹಣ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 5.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
