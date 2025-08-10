ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಆ.10: ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನೀಲಾವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಬೆಟ್ಟುವಿನ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್(35) ಎಂಬವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಜೂ.20ರಂದು ಇನ್ಸ್ಟಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಜೂ.20ರಿಂದ ಜು.9ರತನಕ ಒಟ್ಟು 1,53,893 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಪರಿಚಿತರು ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಲಾಗಿದೆ.
