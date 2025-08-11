ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪ.ಪಂ: ಚೈನಿಸ್ ಮಾಂಜಾ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ
ಉಡುಪಿ, ಆ.11: ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ನೈಲಾನ್ ದಾರ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾಜಿನ ಚೂರಿನಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಚೈನಿಸ್ ಡೋರ್ ಅಥವಾ ಚೈನೀಸ್ ಮಾಂಜಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಾರಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಸರಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಲು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಚೂಪಾಗಿರುವ ಮಾಂಜಾ, ನೈಲಾನ್, ಗಾಜು ಅಥವಾ ಲೋಹದಿಂದ ಲೇಪಿತ ವಾದ ಹತ್ತಿ ದಾರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ, ಬದಲಾಗಿ ಸರಳವಾದ ಹತ್ತಿ ದಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ವಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
