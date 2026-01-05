ಸೋನಿಯಾ ಲೋಬೋರಿಗೆ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ
ಕಾರ್ಕಳ : ನಿಟ್ಟೆಯ ಎನ್ಎಂಎಎಂ (NMAM) ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೋನಿಯಾ ಲೋಬೋ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ (ಪಿಎಚ್ಡಿ) ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು “S&P BSE ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಚಲನೆ” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಬೆಲೆ ಚಲನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ S&P BSE ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೋನಿಯಾ ಲೋಬೋ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ. ಸುಧಾ ಕೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೋನಿಯಾ ಲೋಬೋ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಎನ್ಎಂಎಎಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.