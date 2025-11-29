ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಂಡದಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ : ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಲು ಆರೋಪ
ಕಾರ್ಕಳ: ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಕಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಂಡ ಅಪಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕಾರ್ಕಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿತ್ತಿರುವುದು ಕಾರ್ಕಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವರ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯೇ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಅಹಂಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ದೇವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ, ಜನರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುವ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಕಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಆದರೂ ಏನು. ಕೇವಲ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವರ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದರು.
ಮುನಿಯಾಲು ಪಡುಕುಡೂರು ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟು, ಜನ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಜನರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಬವಣೆ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾರಣ ಇದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಮತ್ಸರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಹಾಳುಗೆಡಹಿದ ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು
ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೆರ್ನಾಕಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ವಿನಂತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ್ಕಳ ಪರಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹತ್ತು ಹಲವರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಸರಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವ ಸಿಗುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ಯಾಕೆ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಪರಶುರಾಮ ನಕಲಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಗರಣ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಗರಣ, ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಹಗರಣ, ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ವಸೂಲಿ ಮುಂತಾದ ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡಹಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಪಡುಕುಡೂರು ರಸ್ತೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ವರದಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಾಚಾರಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಡುಕುಡೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ನೀಡಿದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಹೆಸರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳು ಆರೊಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದ ಪರಶುರಾಮ ತೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕರಣ ನಿನ್ನೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ದುರಂಕಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪಡುಕುಡೂರು ಮುನಿಯಾಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಅನುದಾನ ತರಿಸಲು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೀರಾ ಎಂದು ಅವರು ಸವಾಲೆಸೆದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಭದ ರಾವ್, ಹೆಬ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್, ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಳ, ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗ, ಮಾಜಿ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಮಾ ರಾಣೆ, ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು