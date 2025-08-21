ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಭರವಸೆ
ಭಟ್ಕಳ: ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ದುರವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ನಾಗರಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಭಟ್ಕಳದ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಹೆಬಳೆ ಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹೆಬ್ಳೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರಿಂದ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಅವರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ 10:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಓಎಸ್ಡಿ (ಅಧಿಕಾರಿ ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ) ಕಚೇರಿಯಿಂದ "ನೋಟೆಡ್" ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭಿಸಿತು. ಇದರ ಮರುದಿನ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಐಆರ್ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕರೆ ಬಂದು, ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ತದನಂತರ, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಪುರಸಭೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಚರಂಡಿಗೆ ಹೋಗದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ 7 ಮೀಟರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದು, ತ್ವರಿತ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.