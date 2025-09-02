ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದಾಳಿ: ನಿಷೇಧಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್, ನಿಕೋಟಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೀಫಿಲ್ಗಳು ವಶಕ್ಕೆ
ಭಟ್ಕಳ: ನಿಷೇಧಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಿಕೋಟಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೀಫಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು, ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆ. 1 ರಂದು ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತ ಬರದರ್ ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಡವೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಯಾರಿಸು ವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಟ್ಕಳದ ಮಖ್ದೂಂ ಕಾಲೋನಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮಸೂದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೆಡಿಕಲ್ (43) ಎಂಬಾತ ಮುರ್ಡೇಶ್ವರದ ತೆರ್ನ ಮಕ್ಕಿ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಮಸೂದ್ನಿಂದ 9 ಎಲ್ಫ್ಬಾರ್ ಬಿಸಿ 10000 ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು, 10 ಕ್ಲಿಯಾನ್ ಪ್ರೊ 12000 ಪಫ್ಸ್ ಎಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ಬಳಸುವ 5 ನಿಕೋಟಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೀಫಿಲ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.