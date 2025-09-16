ಭಟ್ಕಳ ಹಳೆ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆತ ವಿವಾದ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
ಭಟ್ಕಳ: ನಗರದ ಹಳೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದ ಹಳೆ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಮನೆಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಸದ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಶುಚಿತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ "ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪುರಸಭೆ (ಟಿಎಂಸಿ) ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, "ಕಸ ಹಾಕುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಕೆಲ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಸ ತಂದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಕೆಲವರು ಅದರ ಫೋಟೋ-ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಎಂಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತಡೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುಜಯ ಸೋಮನ್ ಅವರು ಕಸದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಿಲ್ಗಳು, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಕಾಗದಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯ ರಸೀದೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಇದರ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಸದನ್ನೂ ಟಿಎಂಸಿಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ: ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಟಿಎಂಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೆಮೊರಾಂಡಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
"ಪುರಸಭೆಯವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮನವಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖ್ವಾಜಾ ಕಲಾಯಿವಾಲಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೋಗೇರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಯೂಬ್, ಪಾಂಡು ನಾಯ್ಕ್, ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.