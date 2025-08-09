ಸೆ.1ರಿಂದ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೈಟೆಕ್ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭ
ಭಟ್ಕಳ: ಭಟ್ಕಳ ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖರೂರಿ ಅವರು, ಸೆ.1 ರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಹೈಟೆಕ್ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಫೈಸಲ್ ಯಾನೆ ಶಮಾಸ್ ಕೊಬಟ್ಟೆ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ತಾಫ್ ಖರೂರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಧುನಿಕ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸ ಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 1.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ**: 2016-17ರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1.38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹೈಟೆಕ್ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ: ಅಲ್ತಾಫ್ ಖರೂರಿ ಅವರು ಭಟ್ಕಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸೆ. 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಕೊಂಡು, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾವಡಾ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಥಾಯೀ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖೈಸರ್ ಮೊಹತಶಮ್ ಅವರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.