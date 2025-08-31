28 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ
ಭಟ್ಕಳ: ಸುಮಾರು 28 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸೆ. 8 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈಗಿನ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಟ್ಕಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ ಹತ್ತನೇ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಸ್ಥಾನ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಅರ್ಧದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ನಡೆಸಲಾಗದಿರಲು ಕಾರಣ, ಈ ಸ್ಥಾನವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ (ಮಹಿಳೆ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯ ಇರದ ಕಾರಣ, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾರೂರಿ ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜುಲೈ 21 ರಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ರವರೆಗೆ ಪುರಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ಏಕೈಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೌಳಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.