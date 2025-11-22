ಭಟ್ಕಳ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಸಿಎಂಸಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ
ಭಟ್ಕಳ : ಭಟ್ಕಳ ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (TMC) ಅನ್ನು ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (CMC) ಆಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅ.25ರಂದು ಸಿಎಂಸಿ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು ನಗರ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಕರಡು ಪ್ರಕಟವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಭಟ್ಕಳ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಎಂಸಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಮತದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಲಿಖಿತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಭಟ್ಕಳವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯನ್ನು 2015ರಿಂದಲೇ ಸಿಎಂಸಿ ಆಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನ.20ರಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಟ್ಕಳ ಸಿಎಂಸಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ TMC, ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಹೆಬಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಚಿಕ್ಕ ನಗರ’ (Mini City) ಆಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಿಎಂಸಿಯ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ 22.67 ಚ.ಕಿ.ಮೀ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಧ್ಯ ಅವರು 2025ರ ಜ.12ರಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಪತ್ರದಲ್ಲಿ “2011ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ 32 ಸಾವಿರ, ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ 19 ಸಾವಿರ, ಹೆಬಳೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯಲ್ಲಿ 19 ಸಾವಿರ ಜನವಸತಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 75 ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಎಂಸಿ ರಚನೆ ಅಗತ್ಯ” ಎಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಭಟ್ಕಳ ಸಿಎಂಸಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದರೂ, ಶೀರಾಲಿ, ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ, ಮಣ್ಕುಳ್ಳಿ, ಯಲ್ವಡಿಕವೂರು, ಮವಿನಕುರ್ವೆ ಮುಂತಾದ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಖಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶ್ರಿಕಾಂತ್ ಅಸರಕೇರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, “ನಾವು ಮವಿನಕುರ್ವೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಓಲೈಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿಎಂಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.