ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಂಚನೆ| ಹಣ ಪಡೆದು ಮಾಲಕರು ಪರಾರಿ; ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದೂರು
ಭಟ್ಕಳ: ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್' (Global Enterprise Bhatkal) ಎಂಬ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲಕರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ, ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗದೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿ: ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೀಠೋಪಕರಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಅಲಮಾರು ಅಥವಾ ಕಪಾಟು) ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 7,500 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯ 2,500 ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇರೆಯವರು ಈ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಮಳಿಗೆಯವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದಿನಾಂಕದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಳಿಗೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗಲೂ, ಅವರು 5ನೇ ತಾರೀಖಿಗೇ ವಿತರಣೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮಳಿಗೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.ಅಲ್ಲದೇ ಮಾಲಕರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.