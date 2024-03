"ದೇಶದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು, ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದ ಅದಾನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?"

► "ಅದಾನಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ದೇಶದ ರೈತರನ್ನು ಬಲಿಗೊಟ್ಟಿರೇಕೆ?"

► "ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ - Nation Wants To Know"

► "ಈಗಲಾದರೂ ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಿರಾ"

► ► ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ