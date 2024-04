"ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಭಾರತ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ WEF ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಅಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ ?"

► "ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲವೇ ? ಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವೇ ?"

► "ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ - Nation Wants To Know"

► "ಈಗಲಾದರೂ ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಿರಾ"

►► ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ