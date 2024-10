ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿನಯ, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೊಗಳೋದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ ?Is it a crime to say that the movie is not good?

► 'ಮಾರ್ಟಿನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಯೂಟೂಬರ್ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು