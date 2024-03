"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಭ್ರಷ್ಟಾತಿ ಭ್ರಷ್ಟರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಅತೀ ಭ್ರಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ?"

► "Mr. Prime Minister - Nation Wants To Know"

► "ಈಗಲಾದರೂ ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಿರಾ"

► ► ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ