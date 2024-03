"ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆಗಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮಲಿಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?"

► "ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಧಾರ್ ನನ್ನು ವಾರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ?"

► "ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ - Nation Wants To Know"

► "ಈಗಲಾದರೂ ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಿರಾ"

►► ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ