"1974ರಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚತೀವು ದ್ವೀಪವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ, 2014 ರಿಂದಲೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೆದಕುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?"

► "ಮೋದಿ-ಹಸೀನ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ 111 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 51 ಪ್ರದೇಶಗಳೇ ?"

► "ಗಾಲ್ವಾನ್ ಘರ್ಷಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ 2000 ಕಿಮಿ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಚೀನಾ ವಶದಲ್ಲಿದೆಯೇ?"

► "ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ - Nation Wants To Know"

► "ಈಗಲಾದರೂ ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಿರಾ"

► ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ