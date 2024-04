"2020ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಪ್ರದೇಶ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದೇಕೆ?" ‌

► "2018ರಲ್ಲಿ ದೋಕ್ಲಾಮ್ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಚೀನಾ ಶಾಶ್ವತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೇನಾ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಾರತದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದೇಕೆ?"

► "ಗಾಲ್ವಾನ್ ನಂತರ ಚೀನಾಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೂ 2020-24ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಮದು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದೇಕೆ?"

► "ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ - Nation Wants To Know"

► "ಈಗಲಾದರೂ ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಿರಾ"

►► ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ